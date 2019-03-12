Bursaspor'da Allano Lima kadro dışı bırakıldı!

Bursaspor'da Allano Lima'nın, Samet Aybaba tarafından kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Teknik direktör Samet Aybaba'nın performansından mutlu olmadığı 23 yaşındaki futbolcunun bugünden itibaren antrenmanlarını takımdan ayrı gerçekleştireceği öğrenildi.
SAKATLARDA SON DURUM
Ankaragücü maçında aldığı darbe sonucunda çene kemiği çatlayan Badji'nin tedavisi devam ediyor. Kendisi ve rakibini rahatsız edebileceğinden dolayı yüzüne maske uygulaması yapılamayan Badji'ye farklı bir tedavi yöntemi uygulanacak ve böylelikle Badji'nin Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Sakho'nun da yine maça yetiştirilmesi bekleniyor.
Bursaspor'da Barış ve Tunay Torun'la birlikte kadro dışı bırakılan Allano Lima Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.
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