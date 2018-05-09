Bursaspor'da Barış Yardımcı ve Badu sezonu kapattı!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, iki günlük iznin ardından çalışmalarına Özlüce Tesisleri’nde başladı. Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren Badu ve Barış Yardımcı’nın sezonu kapattığı bildirildi. Badu’nun iç yan bağındaki esnemenden dolayı, Barış Yardımcı’nın ise darbe aldığı kemiğinde çökme ve ileri derece kemik ödemi sebebiyle Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamayacağı bildirildi.
Öte yandan sol alt adalesinde darbeye bağlı ödem oluşan Jires Kembo’nun bugün salonda çalışacağı, durumunun ise maç saati netlik kazanacağı açıklandı.
Sol kasık adalesinde sertleşme olan Ertuğrul Ersoy ve sağ alt adalesinde darbeye bağlı sertleşme olan Sow’un tedavilerinin ardından salonda çalışacakları öğrenildi.
Sağ kalçasında ağrı bulunan kaptan Batalla’nın da düz koşu yapacağı belirtildi.
TITI ÜLKESİNE GİTTİ
Geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören Titi, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yer almazken, deneyimli oyuncunun izin alarak ülkesine gittiği bildirildi.
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