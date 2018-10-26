SPOR

Bursaspor'da Diafra Sakho sakatlandı

BURSASPOR HABERLERİ  | 26.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Diafra Sakho, kasığındaki sakatlık neticesinde son anda kadrodan çıkarıldı.

Bursaspor'da Diafra Sakho sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'da Diafra Sakho şoku yaşanıyor. Teknik direktör Samet Aybaba tarafından Aytemiz Alanyaspor maçı öncesindeki 21 kişilik kadroya dahil edilen golcü oyuncu, kasığındaki problem nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Yeşil beyazlılar bugünkü mücadelede Sakho'nun yanı sıra, Abdullahi Shehu, Jani Atanasov ve Henri Saivet'den de faydalanamayacak. Performansları nedeniyle de Aybaba tarafından Jires Kembo ve Onur Atasayar maç kadrosunda dahil edilmedi.

Bursaspor'un Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu ise şu isimlerden oluştu;

Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Furkan Emre Ünver, Santiago Vergini, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Iasmin Latovlevici, Burak Kapacak, Umut Meraş, Aytaç Kara, Ramazan Keskin, Stephane Badji, Furkan Soyalp, Tunay Torun, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir, Çağatay Yılmaz, Bogdan Stancu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Aytemiz Alanyaspor Diafra Sakho Spor Toto Süper Lig

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