Bursaspor'da Diafra Sakho sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'da Diafra Sakho şoku yaşanıyor. Teknik direktör Samet Aybaba tarafından Aytemiz Alanyaspor maçı öncesindeki 21 kişilik kadroya dahil edilen golcü oyuncu, kasığındaki problem nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Yeşil beyazlılar bugünkü mücadelede Sakho'nun yanı sıra, Abdullahi Shehu, Jani Atanasov ve Henri Saivet'den de faydalanamayacak. Performansları nedeniyle de Aybaba tarafından Jires Kembo ve Onur Atasayar maç kadrosunda dahil edilmedi.
Bursaspor'un Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu ise şu isimlerden oluştu;
Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Furkan Emre Ünver, Santiago Vergini, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Iasmin Latovlevici, Burak Kapacak, Umut Meraş, Aytaç Kara, Ramazan Keskin, Stephane Badji, Furkan Soyalp, Tunay Torun, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir, Çağatay Yılmaz, Bogdan Stancu.
Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!
FIFA resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest
Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması
Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi kondu
Robin van Persie sezon sezonu futbolu bırakıyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür
Fatih Terim'den oyuncularına sert eleştiri ve 1 puan itirafı!
Usain Bolt yıllık 3 milyon dolar istedi
Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Menajeri, Yusuf Yazıcı'ya İtalyan takımlarının talip olduğunu açıkladı
Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!
Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum