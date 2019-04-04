Bursaspor'da Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu Alanya maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu. Belinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamayan Diafra Sakho, kadroya dahil edilmedi.
Sakho'nun yanı sıra sağ arka adalesinde zorlanma olan Abdullahi Shehu da kamp kadrosunda yer almadı. Sabah saatlerinde yapılan antrenman ile birlikte Bursa'daki hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden yola çıktı. Havayoluyla Alanya'da geçecek olan Bursaspor kafilesi, yarın da burada bir antrenman yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.
Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga
Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı
Mbaye Diagne'den şok paylaşım: Aptal insanlar
Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı!
Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık itirafı!
'Avrupa kupaları Trabzon'un hakkıdır'
'Herkesi yenecek güçteyiz'
Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor
Juventus deplasmanda 3 puanı kaptı
Federasyon başkanı istifa etti!
Derbide olay! Birbirlerine girdiler
Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...
Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'