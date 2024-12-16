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Bursaspor'da flaş Batalla kararı! Resmen duyuruldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 21:22
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Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor'da flaş Batalla kararı! Resmen duyuruldu

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

batalla-mavi-izle

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un başında mağlubiyet yüzü görmeyen Arjantinli çalıştırıcı, devreyi de en yakın rakibinden 11 puan önde tamamladı.

"BATALLA KABUL ETMEDİ"

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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Pablo Martin Batalla’nın ayrılışı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Çelik, “Bugün Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Bursaspor
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