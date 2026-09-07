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Bursaspor'da Iheanacho fırtınası! Nijeryalı durmuyor

Bursaspor'un yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho, Manisa FK karşısında da fileleri havalandırdı. Nijeryalı forvet ligde 6 maçta 7 gole ulaşırken, genç kaleci Kerem'e gösterdiği destekle de alkış topladı.

Bursaspor'da Iheanacho fırtınası! Nijeryalı durmuyor
Burak Kavuncu
Kelechi Iheanacho

Kelechi Iheanacho

NİJ Nijerya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bursaspor
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TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Manisa FK deplasmanında skoru 1-1'e getirirken, takımının golünü Kelechi Iheanacho kaydetti. 27. dakikada sahneye çıkan Nijeryalı yıldız, üst üste sergilediği performansla gol krallığı yarışında da iddialı konuma geldi.

IHEANACHO'NUN GOL SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bursaspor da Iheanacho fırtınası! Nijeryalı durmuyor 1

Kelechi Iheanacho, ligdeki gol katkısını sürdürdü. Deneyimli futbolcu; Bodrum FK, Iğdır FK, Karagümrük, Kayserispor, İstanbulspor ve son olarak Manisa FK karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırdı.

İstanbulspor maçında iki kez gol sevinci yaşayan Iheanacho, diğer beş karşılaşmada ise birer gol kaydetti.

6 MAÇTA 7 GOL, 2 ASİST

Bursaspor da Iheanacho fırtınası! Nijeryalı durmuyor 2

Sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Iheanacho, ligde yalnızca gol sayısıyla değil, takım arkadaşlarına yaptığı katkıyla da öne çıktı.

Nijeryalı yıldız, 6 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı. Iheanacho'nun bu formu, Bursaspor'un hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

GOLÜ ATTI, GENÇ KALECİYİ YALNIZ BIRAKMADI

Bursaspor da Iheanacho fırtınası! Nijeryalı durmuyor 3

Manisa FK karşısında 27. dakikada takımının golünü atan Iheanacho, skora denge getirdi. Öte yandan yıldız oyuncu ilk golde hata yapan kaleci Kerem'e de destek verdi.

Hatalı gol yiyen genç kaleci Kerem Matışlı'nın yanına giden deneyimli futbolcu, takım arkadaşına sarılarak moral verdi. Iheanacho'nun bu davranışı, takım içindeki birlik ve beraberliğin de önemli bir göstergesi oldu.

BURSASPOR'A AİDİYETİNİ GÖSTERDİ

Bursaspor da Iheanacho fırtınası! Nijeryalı durmuyor 4

Iheanacho'nun genç kaleci Kerem'e verdiği destek, Bursaspor camiasından da olumlu karşılık buldu. Nijeryalı futbolcunun saha içindeki performansının yanı sıra takım arkadaşlarına yaklaşımıyla da Bursaspor'a olan aidiyet duygusunu ortaya koyduğu görüldü.

Bursaspor'da kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Iheanacho, golleri ve liderliğiyle takımının en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kelechi Iheanacho'nun Manisa FK ağlarına gönderdiği gol TRT Spor ekranlarından alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Manisa FK gol Kelechi Iheanacho
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