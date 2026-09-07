Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Becao Rusya yolcusu

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı stoper, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

BECAO RUSYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Rodrigo Becao, transfer sürecini tamamlamak için Rusya'nın yolunu tuttu. 29 yaşındaki futbolcunun Rodino Moskova için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

FENERBAHÇE MACERASI SONA ERDİ

Rus basınından Championat'ın haberine göre Fenerbahçe ile Rodrigo Becao için anlaşma sağlandı; Brezilyalı stoper, sezon sonuna kadar Rusya'nın Rodina takımına kiralanacak.

Rodina, Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının 600 bin eurosunu karşılayacak. Kalan kısmı Fenerbahçe ödeyecek.

YENİ ADRESİ RUSYA

Rodrigo Becao'nun kariyerine Rusya'da devam etmesi bekleniyor. Transferin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.