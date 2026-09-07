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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Becao Rusya yolcusu

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao dönemi sona erdi. Brezilyalı savunmacı, yeni takımına transferini tamamlamak için sağlık kontrolünden geçmek üzere Rusya'ya gitti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Becao Rusya yolcusu
Burak Kavuncu

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı stoper, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

BECAO RUSYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe de bir ayrılık daha! Becao Rusya yolcusu 1

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Rodrigo Becao, transfer sürecini tamamlamak için Rusya'nın yolunu tuttu. 29 yaşındaki futbolcunun Rodino Moskova için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

FENERBAHÇE MACERASI SONA ERDİ

Fenerbahçe de bir ayrılık daha! Becao Rusya yolcusu 2

Rus basınından Championat'ın haberine göre Fenerbahçe ile Rodrigo Becao için anlaşma sağlandı; Brezilyalı stoper, sezon sonuna kadar Rusya'nın Rodina takımına kiralanacak.

Rodina, Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının 600 bin eurosunu karşılayacak. Kalan kısmı Fenerbahçe ödeyecek.

YENİ ADRESİ RUSYA

Rodrigo Becao'nun kariyerine Rusya'da devam etmesi bekleniyor. Transferin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

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transfer Rusya fenerbahçe Rodrigo Becao
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