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Fenerbahçe'nin eski yıldızından Batrakov'a övgü! "Galatasaray'da çok başarılı olabilir"

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov hakkında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alexander Djiku'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ganalı savunmacı, genç oyuncunun Türkiye'de başarılı olabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Batrakov'a övgü! "Galatasaray'da çok başarılı olabilir"
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, transferinin ardından futbol kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç Rus futbolcunun performansı merak edilirken, daha önce Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku'dan Batrakov için dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

DJIKU'DAN BATRAVOK'A ÖVGÜ

Fenerbahçe nin eski yıldızından Batrakov a övgü! "Galatasaray da çok başarılı olabilir" 1

Şu anda Spartak Moskova forması giyen Alexander Djiku, Batrakov'un sahip olduğu özelliklere dikkat çekti. Ganalı futbolcu, genel olarak başka oyuncular hakkında yorum yapmayı tercih etmediğini belirtmesine rağmen genç futbolcu için olumlu ifadeler kullandı.

Djiku, Batrakov'un birçok farklı özelliğiyle öne çıktığını ve kaliteli bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAYI HAK EDİYOR"

Fenerbahçe nin eski yıldızından Batrakov a övgü! "Galatasaray da çok başarılı olabilir" 2

Batrakov'un Türkiye'de forma giymeyi hak ettiğini belirten Djiku, genç oyuncunun Galatasaray'da başarılı olabileceğine inandığını söyledi.

"Normalde başka oyuncuları değerlendirmeyi pek sevmem ama Batrakov gerçekten birçok iyi özelliğe sahip olan, mükemmel bir futbolcu. Türkiye'de oynamayı hak ediyor. Galatasaray'da çok başarılı olabilir."

Ganalı savunmacının bu sözleri, Batrakov'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceği açısından dikkat çekici bir yorum olarak değerlendirildi.

BATRAKOV'UN GALATASARAY PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe nin eski yıldızından Batrakov a övgü! "Galatasaray da çok başarılı olabilir" 3

21 yaşındaki Batrakov, Lokomotiv Moskova'daki performansının ardından Galatasaray'a transfer oldu. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar iki karşılaşmada görev yaptı.

Türkiye kariyerine yeni başlayan Rus oyuncunun ilerleyen haftalarda alacağı süre ve göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

MALİYETİ 25 MİLYON EURO!

Fenerbahçe nin eski yıldızından Batrakov a övgü! "Galatasaray da çok başarılı olabilir" 4

Galatasaray, resmî açıklamasında Batrakov’un bonservisi için Lokomotiv Moskova’ya toplam 25 milyon euro ödeneceğini duyurdu. Anlaşmaya göre Rus kulübü, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek kârın yüzde 15’ini de alacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca Batrakov’a beş sezon boyunca yıllık net 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

GALATASARAY'DA YENİ BİR YILDIZ OLACAK MI?

Fenerbahçe nin eski yıldızından Batrakov a övgü! "Galatasaray da çok başarılı olabilir" 5

Batrakov'un genç yaşına rağmen Rusya'da sergilediği performans, Galatasaray'ın transferdeki beklentilerini yükseltti. Sarı-kırmızılıların, genç oyuncunun gelişimini sürdürerek ilerleyen dönemde takımın önemli isimlerinden biri olmasını hedeflediği ifade ediliyor.

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transfer fenerbahçe galatasaray Alexander Djiku Aleksey Batrakov
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