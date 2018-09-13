Bursaspor'da kombinelere ilgi yok

Yeşil-beyazlı takımda geçtiğimiz günlerde uzatılan kombine satışları devam ediyor. Beşiktaş maçından sonra gelen talebe rağmen şu ana kadar 467 adet bilet satıldı. Satışlar 21 Eylül Cuma günü oynanacak Başakşehir maçına kadar sürecek. Bugüne kadar satılan 467 biletten en çok ilgiyi Güney Kale Arkası gördü. Normal dönemde 17 bin 262 adet kombine satılırken, yaklaşık 6 milyon 871 bin 250 TL civarında bir gelir elde edildi.
Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!
Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!
Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!
Duygun Yarsuvat: Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri
Mesut Özil Fenerbahçe'nin hayalini süslüyor
Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum