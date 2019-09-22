Bursaspor'da mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, Adana Demirspor deplasmanında 4-1’lik mağlubiyet aldı. Böylelikle yeşil beyazlıların 3 maçlık kazanma serisi sona ererken, bu mücadele öncesinde ise verilen 3 puan silinmesi cezası ile birlikte camiada moraller bozuldu. Aynı zamanda maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören Burak Altıparmak’tan da Bursa temsilcisi, sahasında oynadığı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasında yararlanamayacak. Bu sezon ligdeki 5’inci maçında ikinci kez 10 kişi kalan Bursaspor’da, daha önce de 3-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçında Ozan İsmail Koç çift sarıdan kırmızı kart görmüştü.

50 MAÇ ARADAN SONRA...

Maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü gollerle büyük şok yaşayan Bursaspor, aynı zamanda uzun bir aranın ardından ilk kez farklı bir mağlubiyet aldı. Son olarak Süper Lig’in 2017/18 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da Galatasaray’a karşı 5-0 kaybeden Bursa temsilcisi, böylelikle lig ve kupa dahil olmak üzere 50 maçlık aranın ardından kalesinde 4 gol gördü. Yeşil beyazlıların maçtaki oyun planı ve oyuncular ise yoğun eleştirilere maruz kalırken, Bursaspor sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor.