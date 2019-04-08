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Ve Bursaspor'un yeni hocası resmen açıklandı!

BURSASPOR HABERLERİ  | 08.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Bursaspor, teknik direktörlük konusunda Mesut Bakkal'ı görüşme yapmak üzere Bursa'ya çağırdı. Bugün yapılan görüşmenin ardından Bursaspor, Mesut Bakkal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ve Bursaspor'un yeni hocası resmen açıklandı!

Bursaspor'da, hafta sonu Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Bursaspor yönetimi dün Ali Ay başkanlığında toplandı. Toplantıda Aybaba'dan boşalan göreve kimin getirileceği konuşuldu. Toplantıda Mesut Bakkal ismi ön plana çıktı.

Bugün Bursa'ya gelen Mesut Bakkal ile bir görüşme gerçekleştiren yönetim, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.

Bu arada deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından birinin, Bursaspor'un şampiyon kaptanı Ömer Erdoğan olması bekleniyor. Başkan Ali Ay'ın takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismi teknik kadroya sokmak istediği ve Ömer Erdoğan ismi üzerinde karar kıldığı belirtiliyor.

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