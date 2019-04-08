Ve Bursaspor'un yeni hocası resmen açıklandı!

Bursaspor'da, hafta sonu Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Bursaspor yönetimi dün Ali Ay başkanlığında toplandı. Toplantıda Aybaba'dan boşalan göreve kimin getirileceği konuşuldu. Toplantıda Mesut Bakkal ismi ön plana çıktı.
Bugün Bursa'ya gelen Mesut Bakkal ile bir görüşme gerçekleştiren yönetim, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.
Bu arada deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından birinin, Bursaspor'un şampiyon kaptanı Ömer Erdoğan olması bekleniyor. Başkan Ali Ay'ın takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismi teknik kadroya sokmak istediği ve Ömer Erdoğan ismi üzerinde karar kıldığı belirtiliyor.
1. Lig'de inanılmaz maç! 90+9'da galibiyet
Hasan Ali isyan etti! 'Olmuyor'
Yanal'dan flaş derbi yorumu!
Beşiktaş'ta olay gelişme! 2 yıldız kadro dışı
Trabzonspor'un altyapı 11'i
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması
Belhanda'ya maçtan sonra destek
Efsane ismin oğlu babasının izinden gidiyor
Bayern Dortmund'u yıktı, zirveyi aldı!
Kean şampiyonluk ateşini yaktı!
Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!
Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor
Emre Demir en iyi oyuncu seçildi
Trabzonspor onunla kaybetmiyor
Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga
Cüneyt Çakır'a dev görev
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum