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Bursaspor’da Musa Araz'la yollar ayrıldı

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bursaspor’da sezon başında Konyaspor’dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Musa Araz’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bursaspor’da Musa Araz'la yollar ayrıldı

Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan yeşil-beyazlılar, bekleneni veremeyen oyuncular ile de yollarını ayırıyor. Sezon başında Konyaspor’dan kiralanan Musa Araz ile anlaşılarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bursaspor formasıyla 3’ü lig, 3’ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.

(İHA)

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