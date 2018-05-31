Bursaspor'da Mustafa Er kulübün futbol direktörü oldu

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirilmesinin ardından, Mustafa Er kulübün futbol direktörü oldu.
Kulübünden internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yeni sezon yapılanmasında, futbol A takım transfer planlaması, altyapı organizasyonu, oyuncu izleme ve geliştirme süreçlerini de kapsayan 'futbol direktörlüğü' görevine Mustafa Er getirilmiştir." denildi.
Açıklamada ayrıca oyuncu izleme departmanının başında ise Ilgaz Çınar'ın yer alacağı bildirildi.
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