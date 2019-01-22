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Bursaspor'da Sakho asistle döndü

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısının son 5 maçında forma giyemeyen Bursaspor’un Senegalli futbolcusu Diafra Sakho, Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girerek takımın golündeki asisti yaptı.

Bursaspor'da Sakho asistle döndü

Sezon başında takıma katıldıktan sonra kısa sürede oynadığı futbolla göz dolduran Diafra Sakho, 12. haftada oynanan Kasımpaşa maçının ardından ligin son 5 haftasında forma giymedi. Devre arasında iyileştikten sonra yeniden form tutmaya başlayan yıldız golcü, Fenerbahçe maçıyla birlikte yeniden formasına kovuştu. Müsabakanın 69. dakikasında Tunay Torun’un yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, takımına büyük katkı sağladı.

Asistle döndü

Oyuna girdikten sonra bütün hava toplarını alarak takımın önde baskı kurmasında büyük katkı sağlayan Sakho, ikinci yarı öncesi takımın gol sorununu çözeceğinin sinyallerini verdi. Takımın attığı golde Aytaç Kara'ya güzel bir orta açan golcü oyuncu, yeşil-beyazlıların sahadan bir puanla ayrılmasına katkı sundu. Ligde iki golü bulunan Sakho, en son 5. haftadaki Çaykur Rizespor ağlarını havalandırmıştı. Golcü futbolcu, gol atamama şansızlığını Kayserispor maçında kırmak istiyor.

“Doktorlar sakatlığım ile alakalı iyi iş çıkarttı”

Sakho maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Sakatlığımın çok daha uzun olacağını düşünüyordum. Doktorlar iyi iş çıkarttı. Şu anda çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakho Bursaspor Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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