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Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 21.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 29. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü'ne mağlup olan Bursaspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, bu mağlubiyetin ardından Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yolların ayırdığını duyurdu.

Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır. Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

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