Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır. Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
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