Bursaspor'da Stancu gole hasret

Yeşil-beyazlı, takımda golcü futbolcu Bogdan Stancu, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar çekiyor. Sezon başından bu yana oynadığı maçlarda pozisyona giren Rumen futbolcu, bitirici vuruşlarda etkisiz kalıyor.

Aytemiz Alanyaspor maçında da girdiği pozisyonları cömertçe harcayan Rumen golcü, Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından 65. dakikada oyundan alındı. Stancu'nun oyundan çıkışı esnasında taraftarların bir bölümü ıslıklarken, bir bölümü ise alkışladı. Geçen sezon 1'i kupa 32 resmi müsabakada 2 bin 621 dakika süre alan Stancu 8 gol, 2 asist yaptı. Bu sezon forma giydiği 7 müsabakada 394 dakika süre alan Stancu, bu maçlarda gol şansı bulamadı. Rumen golcü son golünü geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Karabükspor'a attı. Stancu, 14 maçtır fileleri havalandıramıyor.

Teknik Direktör Samet Aybaba ise, Stancu'nun özgüven sıkıntısı olduğunu ifade ederek, "Bu şehirde biraz zorlanıyor herhalde. Biraz geride kaldı. İyi bir oyuncu. Kendisine gelmesi lazım. Lig uzun maraton. Tek santraforla olmaz. Biz oyuncu motive edeceğiz, taraftarımız da motive etsin" dedi.

