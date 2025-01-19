Bursaspor'da taraftarlar maçları tel örgüsüz izleyecek

Mücadele ettiği TFF 3. Lig'de lider olan Bursaspor, bugün 2'nci yarının ilk maçı öncesi maçlarını oynadığı, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda, kale arkalarında bulunan tel örgüleri kaldırıldı.

TEL ÖRGÜSÜZ MAÇ İZLENECEK

Böylece, maraton ve protokol tribünlerinde tel örgülerin bulunmadığı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na gelen taraftarlar, yeşil beyazlı ekibin karşılaşmalarını tel örgüsüz olarak izleyecekler.

Bursaspor, sezon başından itibaren kendi evinde ki karşılaşmaları, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ortalama 42 bin taraftarın önünde oynuyor.