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Bursaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal istifa etti

BURSASPOR HABERLERİ  | 26.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal istifa etti. Mesut Bakkal, "Nasip buraya kadar. Bundan ötesi yok. Benim Bursa macera bitti. Çok üzgünüm Bursa'da 6-7 haftada yaşadıklarım hep bende kalacak" dedi.

Bursaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal istifa etti

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine karşın küme düştü.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, "Benim burada konuşmam camiayı yaralar. O da benim duruşuma yakışmaz. İnsanlar net her şeyin farkında. Camia olarak bazı şeyleri iyi irdelemek gerekiyor. Neden ve nasıl olduğunun cevaplarını iyi anlamak gerekiyor. Belki de nasibimiz başka yerdedir. Benim payım kadar özür diliyorum" dedi.

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