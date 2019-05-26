Bursaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal istifa etti

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine karşın küme düştü.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, "Benim burada konuşmam camiayı yaralar. O da benim duruşuma yakışmaz. İnsanlar net her şeyin farkında. Camia olarak bazı şeyleri iyi irdelemek gerekiyor. Neden ve nasıl olduğunun cevaplarını iyi anlamak gerekiyor. Belki de nasibimiz başka yerdedir. Benim payım kadar özür diliyorum" dedi.

