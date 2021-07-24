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Bursaspor’da tempo arttı

24.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Bursaspor, günün ilk çalışmasının tamamladı.

Bursaspor’da tempo arttı

Sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ile ağrıları artan Ozan İsmail Koç, antrenmana katılmadı.
Sezon başı hazırlıklarının üçüncü etabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde yapılan idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabuk kuvvet çalışmaları ile devam etti.

Son bölümde koşular yapan yeşil-beyazlılar sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış'ın tedavisine devam edildi. Hasan Basri Ünal takımdan ayrı çalışırken hafif sakatlığı bulunan Ozan İsmail Koç sabah antrenmanına katılmadı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Bolu
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