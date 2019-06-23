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Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Mestan, yapılan açık oylamada, genel kurul üyelerinin oylarını alarak başkan seçildi. Ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Mestan, zor bir göreve geldiklerini ve bunun altından kalkacaklarını açıkladı. Öte yandan bağımsız denetleme kurulu başkanlığına ise Serdar Güllülü seçildi.

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Bursaspor mesut mestan Spor Toto Süper Lig

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