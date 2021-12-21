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Bursaspor'da yeni teknik direktör Deniz Kolgu oldu

21.12.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, teknik direktör Yücel İldiz ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Bursaspor'da yeni teknik direktör Deniz Kolgu oldu

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, basın toplantısı düzenledi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Kolgu, "Bundan sonraki ilk buluşmada bir teknik direktörümüz olacak. Bursaspor takımı Menemenspor maçına yeni teknik direktörü ile çıkacaktır. Sabah yaptığımız toplantı sonrası bu kararı verdik" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Deniz Kolgu, Yücel İldiz'le ilgili yöneltilen soruya Kolgu, "Yücel Hoca her şeyden önce çok değerli bir teknik adam. 4 takımı Süper Lig’e çıkardı. Kendisiyle prensip anlaşmasına da varıldı. Beni kırmayıp maça da geldi. Marketingi çok yüksek teknik adamlar. Anlaştığın gibi kulübe sokamazsınız. Bursaspor’un aradaki teknik adam modeli çok önemli. Bizlerin talebi oluyor. Başta da Yücel İldiz Bizim talebimiz olduğu gibi onların da talebi oluyor. Profesyonel bir dünya. Yücel Hoca ile önemli bir mesai geçiriyorum. Transfer de konuşuluyor. 8 yabancımız var. Yeterlilikleri tartışılıyor. Ama bir gerçek de var Bursaspor, Türkiye’nin 5. büyüğü. Bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Biz kamuoyunu tatmin edecek, teknik ve taktik olarak karşılık verecek bir isimle anlaşmak istiyoruz. Bu parayı da ben vermiyorum. Her iki tarafı da buluşturup anlaştırmamız gerekiyor. Bursaspor takımı, Menemenspor maçına teknik adamı ile çıkacak." dedi.

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