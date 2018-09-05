Bursaspor’da yeni transferle tam not

Transfer döneminde hareketli günler geçiren yeşil-beyazlı takım, kadrosuna 12 isim kattı. İlk 4 hafta itibariyle yeni transferlerden sadece Aytaç Kara ve Allano Lima 4 müsabakada forma giydi. İlk 2 maçta forma giyen Staphane Badji oynadığı futbolla dikkat çekerken, son 2 müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Badji’nin oynamadığı 2 maçta forma giyen Henri Saivet ise bu futbolcuyu hiç aratmadı.

Transferin son zamanlarında takıma katılan ve sadece Beşiktaş maçında şans bulan Iasmin Latovlevici, Difaro Sakho ve Aurelian Chedjou oynadığı futbolla göz doldurdu.

Tunay Torun ise ikinci yarılarda oyuna girerek takıma katkı vermeye çalıştı. Teknik Direktör Samet Aybaba, Jani Atanasov’a fazla şans vermedi. Umut Meraş, Santiago Vergini ve Umut Nayir de Beşiktaş müsabakasında forma şansı bulamadı.



