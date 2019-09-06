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Bursaspor'da yerli kaleci geleneği sürüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Bursaspor, önceki 4 sezonda olduğu gibi bu sezon da kalesini yerli eldivenlere teslim etti.

Bursaspor'da yerli kaleci geleneği sürüyor

Yeşil-beyazlılarda yerli kaleci geleneği bu sezon da devam ediyor. Bundan önceki son 4 sezonda kalesini yerli isimlere teslim eden Bursa temsilcisinin kalesini, bu sezon da yerli file bekçileri koruyacak.

Bursaspor'da Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer'in ayrılmasının ardından bu iki eldivenin yerine Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transfer edildi. Geçen sezondan kadroda kalan kaleci Ataberk Dadakdeniz de bu yıl yeni transferler ile birlikte forma savaşı verecek. Ayrıca Ataberk gibi bir başka altyapı oyuncusu Deniz Aydın da yeşil-beyazlıların kaleci kadrosunda yer alıyor.

SON YABANCI KALECİ FREY'Dİ

Son olarak Bursaspor'un kadrosunda yabancı kaleci olarak 2014-15 sezonunda Sebastian Frey yer almış; ancak Fransız kaleci o sezonu kadro dışı geçirerek süre dahi alamamıştı. Bunun üzerine kalede köklü değişikliğe giden Bursa temsilcisi, son 5 sezondur ise file bekçilerini tamamen yerli isimlerden seçiyor. Ayrıca, o sezon kadroda yer alan Onurcan Piri de, uzun bir aranın ardından yeniden Bursaspor'a kavuştu.

27.5 MİLYON LİRA KAZANDIRDILAR

Bursaspor'da son dönemlerde kaleyi koruyan yerli isimler Harun Tekin, Mert Günok, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer oldu. Bursaspor, kaleci transferlerinden de önemli gelir elde etti. Yeşil-beyazlıların filelerini koruyan Harun Tekin, Fenerbahçe'ye; Muhammed Şengezer, Başakşehir'e giderken; Okan Kocuk da sözleşme fesih bedelini ödeyerek Galatasaray'ın yolunu tuttu. Bu transferlerden Bursaspor toplamda yaklaşık 27.5 milyon lirayı kasasına koydu.

YAŞ ORTALAMASI 21.5

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlıların yerli eldivenlerinin yaş ortalamaları da lig ortalamasına kıyasla oldukça düşük. 24 yaşındaki kaleciler Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri, deneyimleriyle öne çıkarken; Ataberk Dadakdeniz 20, Deniz Aydın ise 18 yaşında. 4 kalecinin yaş ortalaması ise 21.5 olarak dikkat çekti. Geçen sezon da Bursaspor, Süper Lig'de tüm kalecilerini yerli oyunculardan oluşturan tek takım olurken, yaş ortalamasıyla da ligin en genç kalecilerine sahip ekiplerinden biriydi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Okan Kocuk Muhammed Şengezer

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