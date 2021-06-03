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Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

03.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ay-yıldızlı forma ile ilk golünü kaydeden Batuhan Kör’e, kulübü Bursaspor’dan tebrik mesajı geldi.

Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, milli forma ile ilk golünü kaydetti.

Ümit Milli Takım’ın, Ukrayna ile oynadığı ve 1-1 sona eren hazırlık maçının 81. dakikasında ay-yıldızlı ekibin tek golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcuya taraftarlar tebrik mesajı gönderirken, Bursaspor Kulübü de bu duruma duyarsız kalmadı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ay-yıldızlı forma altında ilk golünü kaydeden genç futbolcumuz Batuhan Kör’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
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