Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, milli forma ile ilk golünü kaydetti.

Ümit Milli Takım’ın, Ukrayna ile oynadığı ve 1-1 sona eren hazırlık maçının 81. dakikasında ay-yıldızlı ekibin tek golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcuya taraftarlar tebrik mesajı gönderirken, Bursaspor Kulübü de bu duruma duyarsız kalmadı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ay-yıldızlı forma altında ilk golünü kaydeden genç futbolcumuz Batuhan Kör’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

