Bursaspor’dan Batuhan Kör’e tebrik mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, milli forma ile ilk golünü kaydetti.
Ümit Milli Takım’ın, Ukrayna ile oynadığı ve 1-1 sona eren hazırlık maçının 81. dakikasında ay-yıldızlı ekibin tek golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcuya taraftarlar tebrik mesajı gönderirken, Bursaspor Kulübü de bu duruma duyarsız kalmadı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Ay-yıldızlı forma altında ilk golünü kaydeden genç futbolcumuz Batuhan Kör’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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