Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı

Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, "Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, 'Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm' dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla'dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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