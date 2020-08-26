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Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı

BURSASPOR HABERLERİ  | 26.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için esprili paylaşımda bulundu.

Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı

Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, "Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, 'Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm' dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla'dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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