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Bursaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş açıklaması

BURSASPOR HABERLERİ  | 15.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü, genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’un 2. Lig ekiplerinden Menemenspor’a kiralandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Bursaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş açıklaması

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş'un bir 2. Lig kulübüne kiralandığı şeklinde yazılan haber asılsızdır. Adı geçen kulüp ile oyuncu transferi konusunda hiçbir temasımız olmadığı gibi, Kubilay Kanatsızkuş'un bu kulübe kiralanması da kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir. Ayrıca transferde satış ya da kiralama modeli, tek taraflı bir iradeyle değil, kulüp ve oyuncunun ortak kararıyla gerçekleşmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig Kubilay Kanatsızkuş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
varmı böyle birşey içimizdeki inatlaşma yüzünden gençlerimizi harcıyoruz bu anadolu takımları içinde geçerli büyük takımlar içinde ne var yani büyüklarde oynamayanı anadoluya bedava kiralansa kazanç sağlanmazmı yedekte oturması kime fayda sağlıyor zarardan başka
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