Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Bursaspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda 1'inci toplantı 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 2'nci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de yine stadyumda, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
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