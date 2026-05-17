Bursaspor'dan ortalığı yakacak transfer hamlesi! Aboubakar ve Giroud geliyor

Türk futbolunun efsane takımı Bursaspor yoluna tüm hızıyla devam ediyor. 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak bir üst lige yükselen Bursaspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ABOUBAKAR VE GIROUD GELİYOR

Hem Aboubakar'ı hem de Giroud'u kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edilen Bursaspor için taraftarlar adeta coşmuş durumda.

“GIROUD BİR FUTBOLCUDAN FAZLASI”

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal’dan açıklama geldi. Transfer çalışmalarında da etkin rol oynayan Topal, “Kimseye 1 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro maaş önermedik. Kast edilen Mafouta ise sosyal medyada yazılan rakamların tamamı yanlış. Giroud için tüm isimlerden bağımsız olarak şunu söyleyebilirim; bir futbolcudan çok daha fazlası.” açıklamasını yaptı.