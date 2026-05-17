İtalya'dan Galatasaray'a müjde geldi! Kenan Yıldız şoku yaşadı...

İtalya Serie A’da sezon boyu Şampiyonlar Ligi potasında fırtına gibi esen Juventus, bitime sadece tek bir hafta kala kendi sahasında Fiorentina’ya 2-0 mağlup olarak adeta intihar etti. Sahasındaki şok bozgunla Devler Ligi arenasının dışında kalan Torino devinde taşlar yerinden oynadı.

TORİNO'DA DEPREM! JUVENTUS DAĞILDI...

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışının ardından Şampiyonlar Ligi savaşı da kelimenin tam anlamıyla alev aldı! Bitime sadece 1 hafta kala Juventus, kendi evinde Fiorentina'ya 2-0 mağlup olarak adeta intihar etti. Şampiyonlar Ligi bileti cebinde gözüyle bakılan siyah-beyazlılar, bu şok yenilgiyle kendisini bir anda Devler Ligi potasının dışında buldu!

BERNARDO SILVA TRANSFERİNDE BÜYÜK KRİZ!

Bu mağlubiyet sadece puan tablosunu değil, Juventus'un geleceğini de havaya uçurdu. Ünlü gazeteci Matteo Moretto, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bombayı patlatmıştı. Moretto, "Bernardo Silva'nın Juventus'a transferi için kulübün Şampiyonlar Ligi bileti alması çok önemli. Portekizli yıldız devler ligi arenasında olmak istiyor." ifadeleri kullanmıştı.

Fiorentina bozgunu sonrası Bernardo Silva transferinin seyri tamamen değişti! Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimali tavan yapan Juventus'ta, dünya yıldızının transferi artık mucizelere kaldı.

GALATASARAY'A YILIN MÜJDESİ!

İtalya’dan gelen bu şok dalgası, transfer piyasasında Galatasaray’ın elini inanılmaz derecede rahatlattı. Şampiyonlar Ligi vizesinin tehlikeye girmesiyle birlikte Juventus, hem Bernardo Silva gibi astronomik maliyetli bir dünya yıldızını kadrosuna katma şansını neredeyse kaybetti hem de devasa bir gelirden mahrum kalarak finansal olarak köşeye sıkıştı.

Bu durum, kadrosunu küçültmek ya da bazı yüksek maliyetli oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kalabilecek olan İtalyan devini masada savunmasız hale getirirken; Şampiyonlar Ligi kozunu cebine koymaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetimin iştahını kabarttı. Artık transfer pazarlıklarında eli çok daha güçlü olan Cimbon, hem Juventus’un üzerindeki bu mali baskıyı hem de oyuncuların Devler Ligi'nde oynama arzusunu arkasına alarak tarihi bir operasyon için adeta gün saymaya başladı.

KENAN YILDIZ'A BÜYÜK ŞOK!

Juventus formasıyla bu sezon harikalar yaratan milli gururumuz Kenan Yıldız ise kariyerinin en büyük şoklarından birini yaşıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi ve Avrupa'nın zirvesinde kendisini kanıtlamayı hedefleyen genç yıldız, takımının son hafta yaptığı bu tarihi hata ile adeta yıkıldı. Kenan'ın, kulübün içinde bulunduğu bu kaos ortamı ve Şampiyonlar Ligi biletinin kaçması sonrası nasıl bir karar vereceği ise şimdiden büyük merak konusu!