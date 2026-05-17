Jorge Jesus'tan Fenerbahçe hocalığı için sürpriz istek! Tek şartla kabul edecek

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu olmuşken Jorge Jesus ismi kulislerde dolaşmaya devam ediyor.

PORTEKİZ'İ BEKLEYECEK

Jorge Jesus'un yeni sezondaki hedefinin Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu sebeple Fenerbahçe'ye imza atması durumunda sözleşmesine bir madde koydurtacağı ifade edildi.

"TEKLİF GELİRSE GİDERİM"

Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda kontratına 'ayrılık' maddesini ekleteceği ve Fenerbahçe'nin bunu kabul etmesi durumunda imzayı atacağı öğrenildi.