Bursaspor'dan Paul Pogba bombası! Ortalık ayağa kalkacak

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Bursaspor, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde iddialı bir kadro kurarak ait olduğu Süper Lig'e yükselmek isteyen yeşil-beyazlıların, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü merkez orta saha Paul Pogba için harekete geçtiği ileri sürüldü.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Menajerliğini aile üyelerinin yaptığı tecrübeli yıldızın, aracılar vasıtasıyla Bursaspor'a önerildiği öğrenildi. Sahadaki kalitesinin yanı sıra soyunma odasındaki ağırlığıyla da takıma büyük katkı sağlayacağı düşünülen Pogba için yeşil-beyazlı yönetimin temaslara başladığı belirtildi. Bireysel çalışmalarını tek başına sürdüren ve devre arasına kadar yeni bir takımla anlaşmak isteyen yıldız oyuncunun adı, bu süreçte MLS kulüpleriyle de sıkça anılıyor.

AĞUSTOS AYINDAN BERİ SERBEST

Doping cezası nedeniyle kariyerine uzun bir ara vermek zorunda kalan Fransız yıldız, cezasının tamamlanmasının ardından 2025 yazında Monaco ile sözleşme imzalamıştı. Ancak sakatlık sorunları ve sınırlı süre alması nedeniyle Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kalarak sadece 6 maça çıkabilen Pogba, Ağustos 2026'da kulüple yollarını ayırarak serbest oyuncu statüsüne geçmişti.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Geçmişte Manchester United ve Juventus gibi dünya devlerinin formasını giyen Paul Pogba'nın kariyeri büyük başarılarla dolu. Kulüp düzeyinde 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası zaferi bulunan yıldız isim, Fransa Milli Takımı formasıyla 91 maça çıkıp 11 gol kaydederken 2018 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı. 2019 yılında 100 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşan tecrübeli oyuncunun yeni adresi spor kamuoyunda merakla bekleniyor.