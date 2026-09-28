Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için alarm zilleri çalıyor

Sarı-kırmızılı kulüpte geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışla Avrupa ve Orta Doğu ekiplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, yeni sezona beklenen başlangıcı yapamadı. Yönetimin yüksek bonservis geliri hedeflediği 26 yaşındaki milli futbolcunun sergilediği performans, hem teknik heyette hem de yönetim kanadında endişe yarattı.

9 ŞUTTA YALNIZCA 1 İSABET

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 7 karşılaşmada 535 dakika sahada kalan yetenekli kanat oyuncusu, skora katkı vermeyi başaramadı. Süper Lig'de çıktığı 6 mücadelede rakip kalelere toplam 9 şut denemesinde bulunan milli futbolcu, bu vuruşlardan yalnızca 1 tanesinde kaleyi bulabildi ancak o pozisyon da ağlarla buluşmadı.

YÖNETİM ESKİ FORMUNA DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi geri çevirmiş, yaz transfer döneminde ise Premier Lig temsilcisi Everton'ın 40 milyon euro seviyelerindeki önerisini oyuncunun değerini daha da artıracağı düşüncesiyle reddetmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, milli ara sonrasında tecrübeli futbolcunun bir an önce toparlanarak yeniden eski form grafiğini yakalamasını umut ediyor.