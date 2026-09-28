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Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Taraftarlar bu haberi bekliyordu

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, milli maç arasında teknik direktör Okan Buruk'tan özel izin alarak ülkesine gitti. Sakatlığı nedeniyle milli takımdan affını isteyen 27 yaşındaki yıldızın dinlenme süreci devam ediyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Taraftarlar bu haberi bekliyordu
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 4 Eylül'de oynanan Başakşehir mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecini sürdürüyor. Yaşadığı sağlık problemi sebebiyle sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyen 27 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan ve 3-1 mağlubiyetle sonuçlanan Sporting deplasmanında da takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL İZİN ALDI

Galatasaray da Victor Osimhen gelişmesi! Taraftarlar bu haberi bekliyordu 1

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Nijerya Milli Takımı'ndan sakatlığı sebebiyle affını talep eden tecrübeli futbolcu, ülkesine gitti. Nijerya Milli Takımı'na destek verirken bir yandan da ülkesinde dinlenme fırsatı bulan Osimhen'in durumuyla ilgili detaylar netleşti. Yıldız oyuncunun teknik direktör Okan Buruk'tan özel izin istediği, başarılı çalıştırıcının da bu talebe onay verdiği öğrenildi.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN DÖNÜYOR

Galatasaray da Victor Osimhen gelişmesi! Taraftarlar bu haberi bekliyordu 2

Sakatlık sürecini atlatmak üzere olan Nijeryalı golcünün milli aranın ardından takıma katılarak saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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