Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Taraftarlar bu haberi bekliyordu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 4 Eylül'de oynanan Başakşehir mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecini sürdürüyor. Yaşadığı sağlık problemi sebebiyle sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyen 27 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan ve 3-1 mağlubiyetle sonuçlanan Sporting deplasmanında da takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL İZİN ALDI

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Nijerya Milli Takımı'ndan sakatlığı sebebiyle affını talep eden tecrübeli futbolcu, ülkesine gitti. Nijerya Milli Takımı'na destek verirken bir yandan da ülkesinde dinlenme fırsatı bulan Osimhen'in durumuyla ilgili detaylar netleşti. Yıldız oyuncunun teknik direktör Okan Buruk'tan özel izin istediği, başarılı çalıştırıcının da bu talebe onay verdiği öğrenildi.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN DÖNÜYOR

Sakatlık sürecini atlatmak üzere olan Nijeryalı golcünün milli aranın ardından takıma katılarak saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.