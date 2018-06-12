Bursaspor Eren Derdiyok'u transfer etmek istiyor!

Bursaspor'da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Transfer çalışmalarına hız veren yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'dan Eren Derdiyok'u listesine aldı.

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Eren Derdiyok için Galatasaray ile görüşme yapmaya hazırlanıyor.

