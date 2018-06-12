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Bursaspor Eren Derdiyok'u transfer etmek istiyor!

BURSASPOR HABERLERİ  | 12.06.2018 23:05 | Son Güncelleme

Yeni sezona Samet Aybaba ile başlayacak olan Bursaspor, Eren Derdiyok'un peşine düştü. Bursaspor yöneticilerinin, Eren Derdiyok için Galatasaray'la görüşeceği belirtildi.

Bursaspor Eren Derdiyok'u transfer etmek istiyor!

Bursaspor'da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Transfer çalışmalarına hız veren yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'dan Eren Derdiyok'u listesine aldı.

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Eren Derdiyok için Galatasaray ile görüşme yapmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
eren derdiyok Bursaspor Galatasaray

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