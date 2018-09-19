Bursaspor Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Yeşil-beyazlı takım genç kaptanı Ertuğrul Ersoy’un sözleşmesi Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri’nde düzenlenen törenle 2022’ye kadar uzatıldı. Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Ertuğrul ile sözleşme uzatmak için buradayız. Özellikle burası istedik. Çünkü Ertuğrul 13 yaşında Gölcük'ten buraya geldi. Altyapı futbolcularımıza örnek olsun diye Vakıfköy'de yapıyoruz bu töreni. Ertuğrul, Bursaspor'un kaptanı. Olması gereken de bu. Sizlere örnek olsun. Demek ki çalışınca hepiniz Ertuğrul veya Enes olabilirsiniz” diye konuştu.

Ali Ay: “Ertuğrul gidecekse Avrupa’ya gitsin”

“Ertuğrul'u biz bundan sonra da kaptan olarak görmek istiyoruz” diyen Ay, “Gidecekse de Avrupa'ya gitsin istiyoruz. Bizi orada temsil etsin istiyoruz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu anda milli takımda. Bundan sonra da oranın as takım futbolcularından olacaktır. Kendisinden Allah razı olsun. Ayrıca Samet hocama da teşekkür ederim. Altyapımıza çok önem veriyor. Buradaki hocalarımıza da teşekkür ederim. 8-9 altyapıdan gelen oyuncularımız A takımda antrenmana çıkıyor. 2 sene sonra yüzde 50'nin üzerinde altyapıdan oyuncu görmek istiyorum. Sistemimizi de buna göre kurduk. İnşallah başarılı ve verimli olurlar. Daha nice Ertuğrullar ve Enes'le çıkar. Biz de Bursaspor'u zevkle izleriz" diye konuştu.