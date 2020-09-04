Bursaspor Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istiyor

Başarılı futbolcunun menajeri Necdet Ergezen'in, sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki yıldızla ilgilendiğini doğrulamasının ardından gözler Bursaspor Kulübü'ne çevrildi.

Yeşil beyazlılar ile Fenerbahçe arasında henüz resmi olarak görüşmelerin yapalmamasının yanı sıra daha önce konuşulan rakamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bursaspor Kulübü'ne Fenerbahçe'nin teklifi ilk olarak 10 milyon lira olurken, yeşil beyazlılar bu teklife karsılık Burak Kapacak için transfer ücretinin 3 milyon Euro olduğunu İstanbul ekibine iletti

Bursaspor'da kongre süreci transferin de seyrini etkilerken son olarak Fenerbahçe'nin Burak için 14 milyon lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.

Sarı lacıvertli ekıp bu ucreti taksitle ödemeyi planlarken, mali açıdan zor dönem geçiren Bursaspor taksitle ödemeye karşı çıkıyor. Önümüzdeki günlerde tarafların gerçekleştireceği resmi görüşmelerle bu transferin sonuca ulaşması bekleniyor.

(İHA)

