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Bursaspor Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istiyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 04.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe ile anılan Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak transferin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Fenerbahçe'nin teklifi ilk olarak 10 milyon lira olurken, yeşil beyazlılar bu teklife karşılık, Burak Kapacak için transfer ücretinin 3 milyon Euro olduğunu sarı lacivertli takıma iletti.

Bursaspor Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istiyor

Başarılı futbolcunun menajeri Necdet Ergezen'in, sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki yıldızla ilgilendiğini doğrulamasının ardından gözler Bursaspor Kulübü'ne çevrildi.

Yeşil beyazlılar ile Fenerbahçe arasında henüz resmi olarak görüşmelerin yapalmamasının yanı sıra daha önce konuşulan rakamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bursaspor Kulübü'ne Fenerbahçe'nin teklifi ilk olarak 10 milyon lira olurken, yeşil beyazlılar bu teklife karsılık Burak Kapacak için transfer ücretinin 3 milyon Euro olduğunu İstanbul ekibine iletti

Bursaspor'da kongre süreci transferin de seyrini etkilerken son olarak Fenerbahçe'nin Burak için 14 milyon lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.

Sarı lacıvertli ekıp bu ucreti taksitle ödemeyi planlarken, mali açıdan zor dönem geçiren Bursaspor taksitle ödemeye karşı çıkıyor. Önümüzdeki günlerde tarafların gerçekleştireceği resmi görüşmelerle bu transferin sonuca ulaşması bekleniyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çokkkkk komikkkkkk siniz Bursaspor. camiası
bedava versin
Yazık koskoca fenerin düştüğü hale bak bunlar fenerde falan oynayamaz zaten transferleri Emre yapıyor beceriksiz yonetimle yine bu busenede yine boş gecer
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