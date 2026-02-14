Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum! geçti! "Zangır zangır titreyen..."

Fenerbahçe Trabzonspor derbisinden büyük bir zaferle döndü. Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle rakibi Galatasaray'ın ensesine yerleşti.

FENERBAHÇE'DE TEDESCO FARKI...

Fenerbahçe’nin başındaki ilk 19 lig maçında yenilgi almayan Domenico Tedesco, Oscar Hold’un 1964-65 sezonundaki rekoruna ortak oldu.

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette Aralık 2002-Nisan 2005 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste beş galibiyet aldı. (Opta)

"ŞU ANDA ZANGIR ZANGIR TİTREYEN..."

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, "Fenerbahçe, Trabzonspor'u zirve yarışının dışına itti. Şu anda zangır zangır titreyen kim biliyor musun, Galatasaray." ifadeleri gündeme damga vurdu.

İLKLERİN GECESİ!

Fenerbahçe, 21 yıl sonra ilk kez Trabzon deplasmanında üst üste 3 maç kazandı. Ö te yandan Trabzonspor, bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu.

DERBİ FATİHİ!

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı derbilerde sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

3-2 Trabzonspor

1-1 Galatasaray

3-2 Beşiktaş

1-0 Trabzonspor

1-2 Beşiktaş

2-0 Galatasaray