Galatasaray'a Ada'dan kanca! Obi Mikel'den Chelsea'ye tarihi çağrı: "Hiç düşünmeden Osimhen'i alın!"

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da, Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların hücumdaki en büyük kozu olan Nijeryalı süperstar, gösterdiği performansla bir kez daha Avrupa devlerinin, özellikle de Premier Lig ekiplerinin iştahını kabartıyor.

ASLAN'IN EN BÜYÜK KOZU: 22 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve bu sezon da takımı sırtlayan Osimhen, istatistikleriyle parmak ısırtıyor. Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 22 maçta 15 gol ve 3 asistlik müthiş bir performansa imza atarak Sarı-Kırmızılıların en keskin hücum silahı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

OBI MIKEL'DEN "CHELSEA" ISRARI DEVAM EDİYOR

Osimhen'in bu durdurulamaz formu, Ada basınında da geniş yankı buluyor. Daha önce de vatandaşı için İngiliz devine çağrılarda bulunan eski Chelsea yıldızı John Obi Mikel, bir kez daha sahneye çıktı.

Chelsea'nin santrfor transferi için kimi hedeflemesi gerektiği sorulan Obi Mikel, hiç tereddüt etmeden "Osimhen" yanıtını verdi.

"BÜYÜK MAÇLARI KAZANDIRACAK TECRÜBE ONDA"

Mikel, Galatasaray'ın yıldızının komple bir forvet olduğunu belirterek Chelsea yönetimine şu sözlerle seslendi:

"Oyunu genişletebilir, arkadan koşabilir, gol atabilir, her şeyi yapabilir. Büyük maçları nasıl kazanacağını bilen, büyük maçlarda nasıl gol atacağını bilen, doğru zamanda doğru yerde nasıl oynayabileceğini bilen deneyimli bir santrfora ihtiyacınız var. Osimhen, Chelsea'nin aradığı deneyimli santrfor."

Chelsea yönetiminin, kulübün efsane isminden gelen bu net çağrıya önümüzdeki transfer döneminde nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.