Gözde Seda Altuner nasıl zayıfladı? Gelen mesajlara isyan etti

Sandık Kokusu ve Çift Kişilik Oda gibi dizilerle tanınan Gözde Seda Altuner resmen eridi. Oyuncunun son halini görenler zayıflama sırrını merak etmeye başladı.

Gözde Seda Altuner zayıflama iğnesiyle zayıfladığını itiraf etti. Ancak buna rağmen 'nasıl zayıfladın?' yorumları ve olumsuz eleştiriler geldi. Bu durum ünlü oyuncuyu kızdırdı.

'Nasıl kilo verdin?' sorularıyla karşılaşan isim 'Kendi iradenle veremedin mi?' yorumlarına tepki gösterdi. Gözde Seda Altuner "Bu ne kadar önemli bir konuymuş ya! Çok üzüldüm bu ne biçim mesajlar böyle. Başka bir derdimiz yok mu bizim ya?" diyerek isyan etti.

"Kendi iradenle veremedin mi? Veremedim" diyen Gözde Seda Altuner şunları söyledi:

"İnsanlar hayatın her alanında çok iradeli, çok disiplinli olmayabilir. Bazı dönemler olabilir bazı dönemler olmayabilir. Bunlar bir takım sağlık sorunlarına yol açabilir. Sadece kilolu olmakla ilgili değil mesele. Aşırı zayıflık da bir hastalık. Bu kadar önemli bir konu değil... Benim şişman sempatim de var."