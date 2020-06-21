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Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 21.06.2020 19:11 | Son Güncelleme

Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez'le yolların ayrıldığını açıkladı

Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig’in 29. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü’ne 1-0 yenilen Bursaspor’da üst üste ayrılıklar yaşanıyor.

Yeşil-beyazlı kulüpte sabah saatlerinde Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez dönemi de sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Son 7 haftada sadece bir galibiyet alabilen Üzülmez, böylelikle Bursaspor kariyerini noktalamış oldu.İbrahim Üzülmez yönetiminde 14 maça çıkan Bursaspor, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik 4 de mağlubiyet elde etti.

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