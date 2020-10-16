Bursaspor ilk 30 dakikayı seviyor

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil beyazlı takımdaki en büyük problemlerden bir tanesi, maçın başındaki performansını genele yayamamak olarak görülüyor.

Teknik direktör Mustafa Er’in, özellikle kamp döneminde bu konuya çok eğildiği ve kondisyon anlamında da futbolculardan özel isteklerde bulunduğu gözlenmişti. Ligde geride kalan 4 haftaya bakıldığında, rakip ağları 7 kez sarsan Bursaspor, bu gollerin 5’ini ilk 30 dakikada bulduğu görülüyor. Ancak yeşil beyazlılar, bu performansı maçın geneline dağıtamayınca sahadan puanla ayrılması güçleşiyor.

Bursaspor diğer 2 golün 1’ini 45-60, diğerini ise 61-75 dakikalar arasında attı. Yeşil beyazlıların son 15 dakikada henüz gol atamaması da dikkat çekti.

(İHA)

