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Bursaspor İstanbul takımlarına karşı kazanamıyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.01.2019 10:31 | Son Güncelleme

Bursaspor, İstanbul takımları ile karşılaştığı son 23 müsabakada galip gelemedi.

Bursaspor İstanbul takımlarına karşı kazanamıyor

Yeşil-beyazlı takımın Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa gibi İstanbul takımlarına karşı son yıllarda yüzü gülmüyor. Bu takımlara karşı bazı maçlarda iyi performans ortaya koyan, bazı müsabakalarda ise kötü maçlar çıkartan yeşil-beyazlılar, şansızlığını bir türlü yenemedi. En son oynanan Fenerbahçe maçında ilk yarıda kötü bir futbol oynayan Bursaspor, ikinci yarı ise sarı-lacivertli kulübü kendi sahasına hapsetti. Girdiği bir çok pozisyondan yararlanamayan timsah, İstanbul takımlarına karşı galibiyet hasretini sürdürdü.

23 maçtır kazanamıyor

Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu takımlara karşı oynadığı son 23 maçı kazanamadı. Bu müsabakalarda 16 kez mağlup olan timsah, 6 maçta ise berabere kaldı. Oynanan karşılaşmalarda 15 gol atan yeşil-beyazlılar, kendi kalelerinde 46 gol gördü. Bursaspor, son olarak 25 Eylül 2016'da Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Ayrıca timsah, son 10 maçta Fenerbahçe'ye karşı sahasında üstünlük kuramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Bursaspor istanbul

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