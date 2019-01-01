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Bursaspor kalesinde forma savaşı yaşanacak

BURSASPOR HABERLERİ  | 01.01.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bursaspor'da Harun Tekin'in ayrılışının ardından kaleyi koruyan Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ilk yarıdaki performanslarıyla güven verdi. Yeşil beyazlılar, henüz yaşları genç olan bu iki kaleciyle uzun yıllar devam etmenin planlarını yapıyor.

Bursaspor kalesinde forma savaşı yaşanacak

2018/19 sezonunun ilk haftalarında Harun Tekin’in Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla birlikte genç ve yerli file bekçilerine kaleyi emanet eden Bursaspor’da camia 3 kaleciye de güven duyuyor. Yeşil beyazlıların kadrosunda yer alan Okan Kocuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz hem kulübün altyapısından yetişmesiyle, hem de kendi yaş gruplarında milli formayı terletmesiyle camianın gururu olurken, sezonun ikinci yarısında ise kalede büyük bir rekabet yaşanacak.

OKAN KOCUK İYİ BAŞLADI

Ligin 4’üncü haftasındaki Beşiktaş maçıyla birlikte kaleye geçen Okan Kocuk, ilk yarıda 12 maçta forma giyerken kalesinde ise 11 gol gördü. Bu maçlarda kalesine isabet eden 36 şutta ise 23 yaşındaki eldiven 25 başarılı kurtarışa imza attı. Ancak BB Erzurumspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında performansı eleştirilen Okan Kocuk’un yerine Samet Aybaba kaleyi Muhammed Şengezer’e devretti.

ŞENGEZER REKABETİ ARTIRDI

Ligin ilk yarısının son 2 maçında şans bulan 21 yaşındaki Muhammed Şengezer ise kupa maçıyla da birlikte kalesine isabet eden 6 şuttan 3’ünde gole engel olamadı. Ancak gösterdiği performansla umut vaat eden Şengezer, kale için forma savaşını da kuvvetlendirdi. Geçtiğimiz sezon da Harun Tekin’in arkasında yedek bekleyen genç eldiven, lig ve kupada forma giydiği 8 maçta ise kalesinde toplamda 3 gol görmüştü.

KALEDE EN AZ GOLÜN GÖRÜLDÜĞÜ SON 3 SEZONUN EN İYİ DÖNEMİ

Bu sezon ligin ilk yarısında 17 gole engel olamayan Bursaspor, 2 sezon sonra en az gol yediği devreyi kapatmış oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını yediği 19 golle tamamlayan yeşil beyazlılar, 2016/17 sezonunun devresinde de aynı rakamda yediği golle devreyi kapatmıştı. 2015/16 sezonunun ilk yarısında ise Bursaspor’un kalesinde gördüğü gol sayısı 16’ydı. Teknik direktör Samet Aybaba ise üçüncü kaleci Ataberk Dadakdeniz’in de bulunması sebebiyle bundan sonraki yıllarda da kaleyi bu 3 genç oyuncuya teslim etmek istiyor.

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Bursaspor harun tekin Spor Toto Süper Lig Okan Kocuk Muhammed Şengezer

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