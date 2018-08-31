SPOR

Bursaspor, Kamil Grosicki'yi kiraladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 10:44 | Son Güncelleme

Bursaspor, Hull City'den Kamil Grosicki'nin 2 yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, Kamil Grosicki'yi kiraladı

Bursaspor, uzun süredir transferini noktalamak için uğraştığı Polonyalı Kamil Grosicki'de mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncuyu Hull City'den 2 yıllığına kiraladı. Türkiye'de bulunan oyuncunun bugün Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Daha önce Süper Lig'de Sivasspor'da ter döken deneyimli oyuncu, kırmızı beyazlı ekipte 104 maça çıkıp 16 gol atıp 26 asist kaydetti. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Rennes'den Hull City'ye 9 milyon Euro karşılığında transfer olan Grosicki, İngiliz ekibinde ise 54 maçta 9 gol attı, 11 golün de hazırlayıcısı oldu.

PARTNERKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginçKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginç
Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 9 futbolcuBursaspor’dan Fenerbahçe’ye 9 futbolcu
Bursaspor Vagner Love ile prensip anlaşmasına vardı!Bursaspor Vagner Love ile prensip anlaşmasına vardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamil Grosicki Bursaspor

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

G.Saray'a dev çalım!

G.Saray'a dev çalım!

Şampiyonlar Ligi kura çekimine Kerimcan damgası

Şampiyonlar Ligi kura çekimine Kerimcan damgası

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Adem Ljajic kimdir?

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Adem Ljajic kimdir?

Schalke 04'ten Twitter'dan Galatasaray'a flaş mesaj!

Schalke 04'ten Twitter'dan Galatasaray'a flaş mesaj!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursaspor, Kamil Grosicki'yi kiraladı

Bursaspor, Kamil Grosicki'yi kiraladı

Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 9 futbolcu

Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 9 futbolcu

Bursaspor Vagner Love ile prensip anlaşmasına vardı!

Bursaspor Vagner Love ile prensip anlaşmasına vardı!

Bursa alamadı, İspanya'ya gitti

Bursa alamadı, İspanya'ya gitti

Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu

Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu

Santiago Vergini resmen Bursaspor'da

Santiago Vergini resmen Bursaspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.