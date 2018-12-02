SPOR

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy takımına tribünden destek verdi

BURSASPOR HABERLERİ  | 02.12.2018 17:14 | Son Güncelleme

Bursaspor'un altyapısından yetişen genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almazken, takım arkadaşlarına tribünden destek verdi.

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy takımına tribünden destek verdi

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Bursaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlarken, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan kaptan Ertuğrul Ersoy takımını yalnız bırakmadı.

21 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi kulüpten alınan izinle Bursaspor'un taraftar grubu 'Teksas'ın bulunduğu tribünden maçı takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki Güney Tribünü'nde yer alan demir iskeleye çıkan Ertuğrul Ersoy, taraftar ile birlikte tezahüratlara da eşlik ederek takım arkadaşlarına destek verdi.

bursasporun-kaptani-ertugrul-takim-arkadaslarina-tribunden-destek-verdi_3792_dhaphoto2

bursasporun-kaptani-ertugrul-takim-arkadaslarina-tribunden-destek-verdi_3792_dhaphoto4

bursasporun-kaptani-ertugrul-takim-arkadaslarina-tribunden-destek-verdi_3792_dhaphoto5

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Aybaba'dan MHK tepkisiAybaba'dan MHK tepkisi
Samet Aybaba geri dönüşü anlattıSamet Aybaba geri dönüşü anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor ertuğrul ersoy

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi ortaya çıktı

Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

Galatasaray U17 2 - 0 Beşiktaş U17

Galatasaray U17 2 - 0 Beşiktaş U17

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy takımına tribünden destek verdi

Takım kaptanı amigo oldu! Çılgın destek...

Samet Aybaba'dan MHK kararlarına tepki

Aybaba'dan MHK tepkisi

Samet Aybaba geri dönüşü anlattı

Samet Aybaba geri dönüşü anlattı

Bursaspor'da golcü sıkıntısı

Timsah'ta golcü sıkıntısı

Bursaspor’da Burak Kapacak ve Ramazan Keskin'e özel ilgi

Bursaspor’da Burak ve Ramazan’a özel ilgi

Samet Aybaba'dan transfer sözleri

Aybaba'dan transfer sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.