Onugkha'nın Kayseri sözleri ortalığı karıştırdı! Ali Çamlı'dan olay yanıt: "Dövmediği oyuncu kalmamış"

Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha'nın Kayseri'ye yönelik eleştirileri, kulüp başkanı Ali Çamlı'nın tepkisini çekti. Çamlı, Rus futbolcu hakkında sert ifadeler kullanırken Onugkha'nın takım arkadaşlarına yönelik davranışlarıyla ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

ALİ ÇAMLI'DAN ONUGKHA'YA SERT SÖZLER

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Faruk Aydemir'in aktardığı açıklamalarında German Onugkha'yı sert sözlerle eleştirdi. Çamlı, eski futbolcunun Kayseri ve Kayserispor hakkında konuşmasına tepki göstererek, “Ağzına Kayserispor'u alamaz” ifadelerini kullandı.

Çamlı, açıklamalarının devamında Onugkha hakkında ağır ifadeler kullanırken, futbolcunun kulüpteki dönemine ilişkin iddialarını da dile getirdi.

“DÖVMEDİĞİ OYUNCU KALMAMIŞ”

Ali Çamlı, German Onugkha'nın Kayserispor'da bulunduğu dönemde takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığını öne sürdü. Çamlı, futbolcunun tesislerde bazı oyuncularla fiziksel tartışmalar yaşadığını ve takım arkadaşlarına yönelik saldırılarda bulunduğunu iddia etti.

"German Onugha Kayseri’nin kö….ği olamaz. Ağzına Kayserispor’u alamaz. Eşek hoşaftan ne anlar. Kulüpte tesislerde bu oyuncu diğer oyuncuları yumruklamış. Dövmediği oyuncu kalmamış ve bunu ben de yeni öğrendim”

Kayserispor Başkanı, söz konusu olayları kendisinin de yeni öğrendiğini belirterek eski futbolcuya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bu iddialara ilişkin Onugkha cephesinden bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

GERMAN ONUGKHA KAYSERİ'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha, kentte geçirdiği döneme ilişkin açıklamalarında Kayseri'deki yaşam koşullarını eleştirmişti.

Onugkha, şehirde restoranlardaki yemek kalitesini beğenmediğini, taksi hizmetlerinden memnun kalmadığını ve futbolcu olduğunun anlaşılması durumunda kendisinden normal fiyatların çok üzerinde ücretler talep edildiğini ileri sürmüştü.

German Onugha, "Bir şey almak için pazara gidiyorsunuz ve yaklaşık olarak fiyatını biliyorsunuz.

Orada futbolcu olduğunuzu görüyor ve kasten futbolcuları dolandırıyorlar.

Ya da başka bir örnek: Eskiden futbolcularla çalışan bir şoförüm vardı. Ne kadar kazandığını biliyordum, ayda 1300 euro. Mülakatta ne kadar kazandığını sordum ve 1600 dedi. Neden yalan söylüyor? İşte bu bir aldatmaca ve her yerde var. Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok; herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar!

Birkaç yıldır hindistan cevizi suyu içiyorum, toparlanmama yardımcı oluyor ama şehirde bunu bulamıyorsunuz, piyasada yok. Penza'da ise kolayca bulabilirsiniz"

Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat. Bu bile hafif bir ifade” sözlerini kullanmıştı.

KAYSERİSPOR'DA 8 GOL KAYDETMİŞTİ

Geçen sezon Kayserispor forması giyen German Onugkha, sarı-kırmızılı ekiple 27 Süper Lig karşılaşmasında görev alarak 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Kayserispor ile yolları Ağustos 2026'da karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı.

Onugkha'nın Kayseri hakkındaki açıklamalarının ardından Ali Çamlı'nın verdiği sert yanıt, iki taraf arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.