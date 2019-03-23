Bursaspor kongresinde arbede yaşandı

Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’u, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. 372 genel kurul üyenin katıldığı genel kurulda mali asbaşkan Adem Sakarya, tahmini bütçe rakamlarını üyeler ile paylaştı. Gelirler toplamının 311 milyon lira, gider toplamını ise 308 milyon 772 bin lira olarak açıklayan mali asbaşkan Sakarya, gelir gider farkının 2 milyon 228 bin lira olduğunu ifade etti.

YAYIN HAKKI GELİRLERİ BAŞI ÇEKTİ

Bursaspor Kulübü 2019 yılı bütçe tasarısında gelirler; brüt satışlar 251 milyon lira, yurtiçi satışlar bilet satış gelirleri 31 milyon lira, reklam gelirleri: 67 milyon 200 bin lira, yayın hakkı gelirleri 92 milyon lira, katılım gelirleri 2 milyon lira, transfer gelirleri 42 milyon lira, ürün satışları ve ikramiye gelirleri 10 bin lira, bağış ve yardımlar 9 milyon 290 bin lira, diğer futbol gelirleri 7 milyon 500 bin lira, diğer faaliyet gelir ve karlar 60 milyon lira şeklinde dağılım gösterdi.

TAHMİNİ BÜTÇE TASARISI KABUL EDİLDİ

Bursaspor Kulübü 2019 yılı bütçe tasarısındaki giderleri ise: kulüp merkezi 12 milyon 57 bin lira, futbol giderleri (altyapı için) 31 milyon 100 bin lira, stat giderleri 10 milyon lira, amatör branşlar giderleri 31 milyon 100 bin lira, gayrimenkul giderleri 300 bin TL, transfer giderleri 103 milyon 150 bin lira, diğer faaliyetler giderleri: 19 milyon 65 bin lira, diğer faaliyet giderler ve zararlar 45 milyon lira, finansman giderleri 23 milyon lira, olağanüstü gider ve zararlar 10 milyon lira, bağlı ortaklıklar ve diğer iktisadi unsurlar 12 milyon lira ve yatırım giderleri 10 milyon lira şeklinde ana hatlardan oluştu.