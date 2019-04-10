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Bursaspor maçı Trabzonspor için ilkleri barındırıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında cuma günü Bursaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçtan puanla ayrılırsa sezonun en uzun puan serisini elde edecek, karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa ise 28'inci haftalar itibariyle son 7 sezonda deplasmanda en çok puan topladığı ikinci performansını ortaya koyacak.

Bursaspor maçı Trabzonspor için ilkleri barındırıyor

Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 9 puan toplayan ve geride kalan 27 haftada dış sahada 17 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, 28'inci hafta mücadelesinde cuma günü deplasmanda Bursaspor karşısından galibiyetle ayrılması durumunda hem sezonun ilk yarısına göre deplasmanda daha çok puan toplamış olacak, hem de 28'inci haftalar itibariyle son 7 sezonun deplasmanda en çok puan topladığı ikinci performansını sergileyecek.

Deplasmanda 35 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra son 7 yılda 2016-17 sezonunda topladığı 26 puanla en iyi dış saha performansını ortaya koyan bordo-mavililer, 28'inci haftalar karşılaştırıldığında 2011-12 sezonunda dış sahada 18, 2012-13 sezonunda 12, 2013-14 sezonunda 11, 2014-15 sezonunda 14, 2015-16 sezonunda 13, 2017-18 sezonunda ise 19 puan hanesine yazdırabildi.

SEZONUN EN UZUN PUAN SERİSİ PEŞİNDE

Bu arada Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada Göztepe'yi mağlup eden, Kasımpaşa ile berabere kalan ve sonraki üç haftada Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor'u mağlup ederek 5 maçlık puan serisi yakalayan Trabzonspor, 28'inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor karşısından da puanla ayrılması durumunda 2018-19 sezonunun en uzun puan serisini yakalayacak. Bordo-mavililer bu sezon daha önce ligin 13'üncü haftasında 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe ile başlayan 5 maçlık puan serisine 18'inci haftadaki Medipol Başakşehir maçıyla son vermişti. Trabzonspor, söz konusu periyotta 13 puan toplamıştı. Bordo-mavililer, ligin son 5 haftasında yakaladığı puan serisinde de yine hanesine 13 puan yazdırmayı başardı.

YOLCULUK 11 NiSAN PERŞEMBE GÜNÜ

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.40'ta tarifeli uçak ile Bursa'ya hareket edecek.

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