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Bursaspor Mbokani ve Badji transferlerini bitirmek üzere!

BURSASPOR HABERLERİ  | 26.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Bursaspor, Stephane Badji ve Dieumerci Mbokani transferlerini bitirmeye çok yaklaştı. İmzaların ise an meselesi olduğu öğrenildi.

Bursaspor Mbokani ve Badji transferlerini bitirmek üzere!

Bursaspor, 2018/19 sezonu öncesi maddi koşullar nedeniyle transfer yapmakta büyük zorluk çekiyor.

Teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getiren ve transferde rotasını bonservissiz ve kiralanabilecek oyuncular olarak belirleyen Bursaspor, öncelikli iki hedefini belirledi. Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Stephane Badji ve bonservisi elinde olan Dieumerci Mbokani olarak belirleyen yeşil beyazlılar, görüşmelere başladı.

BB Erzurumspor'un da ilgilendiği Mbokani için büyük mesafe kat eden Bursaspor, Badji transferinde de imza aşamasına geldi. Hem Anderlecht hem de Badji'den olumlu yanıt alan Timsahlar, ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından transferi duyuracak.

2 transferin yanında Samet Aybaba, sezon öncesi kampına 15 genç futbolcuyu götürecek. Aybaba, bu isimlerden takıma katkı sağlayabilecek olanları A takıma yükseltecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Stephane Badji Dieumerci Mbokani

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