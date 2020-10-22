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Bursaspor, Menemenspor deplasmanında

BURSA HABERLERİ  | 22.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bursaspor, bu akşam deplasmanda Menemenspor’la karşılaşacak.

Bursaspor, Menemenspor deplasmanında

Bursaspor, bu akşam deplasmanda Menemenspor’la karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00.
TFF 1. Lig’in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda bu akşam Menemenspor’la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Kritik karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.
Ligde son maçında Balıkesirspor’u son dakikalarda bulduğu gollerle deviren Bursaspor, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yeşil-beyazlılarda kaleci Ataberk Dadakdeniz ve Vefa Temel sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Bursaspor’un 5 haftası geride kalan ligde 7 puanı bulunuyor.

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